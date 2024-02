Ausblick auf China 2024

Der Leiter des Internationalen Verbindungsbüros der Kommunistischen Partei Chinas (KPC), Liu Jianchao, war vor kurzem zu Gesprächen mit US-Außenminister Antony Blinken in Washington. Das Treffen fand am Tag vor den Wahlen in Taiwan statt und ist noch aus einem anderen Grund bemerkenswert: der Mann, der China beim ersten ranghohen Treffen mit den USA in diesem Jahr vertrat, war zuvor bislang nur für den internationalen Austausch mit anderen Parteien zuständig. Sein Besuch in Washington könnte darauf hindeuten, dass Liu Chinas nächster Außenminister wird. Seit der Entlassung von Qin Gang Mitte 2023 ist Wang Yi, der wichtigste Diplomat der KPC, zugleich Chinas Außenminister.

Sollte Liu tatsächlich zum Außenminister aufsteigen, könnte dies das Ende von Chinas “Wolfskrieger-Diplomatie” einleiten, deren Vertreter für einen angriffslustigen Ton gegenüber kritischen Stimmen im Ausland bekannt geworden sind.

Liu hat mehr als 30 Jahre Erfahrung in Chinas diplomatischem Dienst. Er gilt als pragmatisch und als jemand, der seine Kommunikation sehr genau abwägt. Diese Eigenschaften könnten an Bedeutung gewinnen für die Bemühungen Beijings, die Beziehungen mit dem Westen zu verbessern und den harten Wettbewerb mit Washington zu beruhigen.

Es waren vor allem zwei Krisensituationen, in denen sich Liu hervorgetan hat. 2009 trug er inmitten einer aufgeheizten nationalistischen Stimmung im Land dazu bei, die Spannungen Chinas mit den Philippinen wegen Gebietsansprüchen im Südchinesischen Meer zu entschärfen. 2015 wurde er zum obersten Aufseher über die Antikorruptionskampagne der KPC im Ausland ernannt. In der auch unter dem Namen „Fuchsjagd” bekannten Kampagne verfolgte Liu korrupte Beamte, die versuchten, das Land zu verlassen.

Nach einem Studium an der Beijing Foreign Studies University und einem Aufenthalt in Oxford begann Liu seine Karriere 1987 im chinesischen Außenministerium. In den 2000er Jahren war er Sprecher des Generaldirektors der Informationsabteilung, danach Botschafter auf den Philippinen und in Indonesien. Später wechselte er in den Parteiapparat und trat 2017 dem Ständigen Ausschuss der KPC in Zhejiang bei, wo er sich auf die Parteidisziplin konzentrierte. 2018 folgte die Rückkehr in die Außenpolitik mit der Ernennung zum Stellvertretenden Leiter des Büros der zentralen Kommission für Auswärtige Angelegenheiten.

